PSG Mercato : Ekitike quitte enfin Paris et rejoint Francfort ! (officiel)

En ce dernier jour du mercato hivernal, Hugo Ekitike quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Eintracht Francfort. Le club allemand vient d'officialiser la nouvelle. L'ancien Rémois débarque chez l'actuel sixième de Bundesliga sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

⚡ Done Deal am Deadline Day! ⚡



Hugo Ekitiké wechselt mit sofortiger Wirkung leihweise von Paris Saint-Germain an den Main. Eintracht Frankfurt besitzt eine Kaufoption.#SGE