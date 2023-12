PSG – Mercato : Enrique veut du renfort, un milieu à muscler

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les besoins : une défense et un milieu à solidifier

Dictant la marche à suivre du Mercato parisien, Luis Enrique a fait quelques demandes ciblées pour cet hiver. Si l’Espagnol n’est pas entré dans les détails, on sait que le PSG cherche un défenseur central capable de jouer à gauche pour compenser la rechute de Presnel Kimpembe. Il est aussi question de l’arrivée d’un ou deux milieux pour muscler un secteur qui s’est parfois retrouvé pris à défaut durant la première partie de saison entre les blessures et les absences. Ces derniers jours, les bruits de couloir se sont intensifiés concernant les arrivées de Gabriel Moscardo (Corinthians, 18 ans) et Lucas Beraldo (FC Sao Paulo, 20 ans). Les deux jeunes Brésiliens pourraient ne pas être les seuls renforts de l’hiver…

Les moyens : le Qatar a encore largement les moyens de ses ambitions

Toujours soutenu par le fonds souverain du Qatar qui a en plus reçu une manne importante des américains d’Arctos Partners début décembre (531 M€), Paris n’aura pas de problèmes à mener les mouvements qu’il souhaite. C’est d’autant plus vrai que le club, valorisé au 7ème rang mondial des marques de football (4,25 milliards d’euros), n’a plus de soucis avec le fair-play financier de l’UEFA depuis que Nasser Al-Khelaïfi est membre de l’ECA. Encore une fois, l’argent ne sera pas un souci à Paris.

Un équilibre à trouver au milieu

Le dossier-clé de janvier : Kylian Mbappé

Comme il y a deux ans, le PSG se retrouve en position de faiblesse dans le dossier Mbappé alors que le Bondynois sera libre de quitter Paris pour le club de son choix au 1er janvier 2024. Comme à l’époque, le Real Madrid bombe le torse sur ses chances de finaliser et la direction francilienne va devoir jouer serrée avec un joueur qui a refusé de lever son année optionnelle et a vécu une partie de son été au sein du loft. Si Paris va recruter des joueurs de compléments sur la période, c’est assurément LE feuilleton qui va encore animer l’hiver parisien.

Les premières pistes : Koundé (FC Barcelone), Todibo (OGC Nice), Yoro (LOSC), Beraldo (Sao Paulo), T.Hernandez (Milan AC), A.Davies (Bayern Munich), Merlin (FC Nantes), Bard (OGC Nice), Aït-Nouri (Wolverhampton), Raum (RB Leipzig), Gaya (FC Valence), Kadioglu (Fenerbahçe), Barco (Boca Juniors), Casemiro (Manchester United), Moscardo (Corinthians), Lobotka (Naples), Hojbjerg (Tottenham).

