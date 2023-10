PSG - Mercato : exit Mbappé, al-Khelaïfi a choisi sa nouvelle tête de gondole !

Auteur sûrement de son plus grand match sous le maillot du Paris Saint-Germain ce mercredi contre l'AC Milan (3-0) en Ligue des Champions, Warren Zaïre-Emery, qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable du club de la capitale depuis le début de la saison, devrait bientôt s'inscrire encore plus dans la durée au PSG.

Et pour cause, d'après les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, l'international Espoirs français devrait bientôt prolonger au PSG en signant un nouveau contrat à long terme. Les dirigeants parisiens voudraient faire de lui le visage de sa nouvelle ère, tout particulièrement le président, Nasser Al-Khelaïfi. Avec le départ probable de Kylian Mbappé en fin de saison, Warren Zaïre-Emery devrait donc devenir la nouvelle tête de gondole du PSG.

