PSG - Mercato : Icardi ne veut plus entendre parler de Mbappé & Co !

Luis Campos fait devoir faire le tri au prochain mercato. Les gros salaires et les joueurs les moins impliqués seront poussés vers la sortie. Qu’en sera-t-il du cas de Mauro Icardi ? Prêté à Galatasaray l’été dernier, l’attaquant de 30 ans fait le bonheur du club turc et ne veut pas revenir à Paris !

« Je suis très content à Galatsaray, je ne veux pas retourner au PSG », a affirmé haut et fort le père des enfants de Wanda Nara au média argentin TNT. Reste à savoir sur le club turc pourra s’offrir les services d’Icardi en fin de saison. Nicolo Schira nous avait appris en plein mercato hivernal que d'autres clubs européens suivaient un joueur désormais évalué à 18 M€ par le site Transfermarkt.

Mauro #Icardi confirms to TNT: “I’m very happy at #Galatasaray. I don’t want to return to #PSG”. #transfers https://t.co/fncpLBOjG2