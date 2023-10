PSG - Mercato : Keylor Navas a deux courtisans, il éloigne un départ !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Prêté lors de la seconde partie de saison dernière à Nottingham Forrest, Keylor Navas est revenu au Paris Saint-Germain cet été mais était annoncé avec insistance sur le départ lors du mercato estival. Cependant, le gardien costaricien, qui demandait des émoluments très élevés, n’a pas trouvé de nouveau club et est donc resté au PSG cet été, redevenant la doublure de Gianluigi Donnarumma.

Tenas parti pour rester grâce à Navas ?

Mais alors que l’ancien portier du Real Madrid arrive en fin de contrat en juin prochain, les dirigeants parisiens devraient de nouveau tenter de s’en débarrasser lors du prochain mercato hivernal. Et d’après les informations du compte Twitter Paris Saint-Germain, deux clubs se positionneraient déjà sur Keylor Navas. Il s’agirait d’un club anglais et d’un club espagnol dont les noms n’ont pas filtré. Si le départ de Keylor Navas se confirme cet hiver, Arnau Tenas ne devrait donc pas quitter le PSG en prêt et devrait devenir la nouvelle doublure de Gianluigi Donnarumma.

🚨 Info @PSGInside_Actus . Deux clubs se positionnent sur Keylor #Navas cet hiver . Il s'agit d'un club Anglais et Espagnol. Pour le moment aucun nom n'a filtré . Rappelons, qu'en cas de ventre du Costaricien, alors Arnau #Tenas pourrait rester. Mais au contraire si Navas reste,… pic.twitter.com/YCNB3yuZMy — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) October 17, 2023

