PSG Mercato : l’appel du pied de Vinicius Jr à Mbappé au Real Madrid

Alors que le Parisien a quasiment réglé le dossier Kylian Mbappé hier, annonçant que le joueur de 25 ans ne prolongerait pas au PSG et rejoindrait le Real Madrid, du côté de la Maison blanche on commence à accueillir favorablement les signaux… Et à en renvoyer de nouveau après s’être bien calmé suite à l’échec de l’été 2022.

Deux fans de Sneakers réunis à Madrid ?

Ainsi, alors qu’un compte de fans de baskets a surfé sur la vague en annonçant que « deux légendes du shopping de baskets s’associent bientôt au Bernabeu » pour relier Mbappé et Vinicius Jr, la star brésilienne du Real s’est empressée de liker le message.

Clin d’œil (pas si) discret au natif de Bondy ? Sans doute… Alors que la presse espagnole reste optimiste quant à une annonce rapide de Kylian Mbappé, le timing de la sortie médiatique du capitaine des Bleus n’est pas encore réglé.

