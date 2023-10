PSG - Mercato : l'Arabie saoudite déterre la hache de guerre avec le Qatar et pousse Mbappé au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L'information dévoilée par le média The Athletic hier mercredi ne manque pas de sel quand on connaît les relations très conflictuelles entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. La première a été jusqu'à imposer un blocus commercial pendant plusieurs années à la seconde, tentant par la même occasion de pirater beIN Sports. On imagine que même si les deux chefs d'Etat ont fait la paix, il ne faudrait pas grand-chose pour relancer le conflit. Comme par exemple, un coup de pouce des Saoudiens au Real Madrid pour chiper Kylian Mbappé au PSG.

Une banque saoudienne va devenir sponsor du Real

Ce coup de pouce va survenir via un accord commercial entre la Maison Blanche et une banque saoudienne dont le nom n'a pas filtré. L'accord devrait être annoncé prochainement et l'établissement en question deviendra l'un des principaux sponsors du Real. En échange, on l'a bien compris, d'une très forte somme d'argent qui permettra certainement à Florentino Pérez de faire quelques folies sur le marché des transferts, sa priorité se nommant bien évidemment Kylian Mbappé...

🚨💣 Le Real Madrid a conclu un accord avec une banque saoudienne pour devenir un nouveau partenaire officiel.



(@TheAthleticFC🎖️) — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) October 25, 2023

