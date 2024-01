PSG - Mercato : l'arrivée de la deuxième recrue sur le point de capoter ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après Lucas Beraldo, c'est Gabriel Moscardo qui devrait devenir la deuxième recrue hivernale du Paris Saint-Germain. Mais l'opération à venir au pied droit du milieu de terrain des Corinthians, qu'il va le tenir éloigné des terrains durant trois mois, a retardé son arrivée dans la capitale française. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Le PSG hésite pour Moscardo D'après TNT Sports Brésil, le transfert de Gabriel Moscardo au PSG pourrait même capoter en raison de cette blessure. "La vente de Gabriel Moscardo au PSG pourrait ne pas avoir lieu. Le milieu de terrain va subir une intervention chirurgicale et le club français hésite à négocier. Les prochaines heures devraient être cruciales pour l’issue du transfert", explique le média brésilien. 🚨 NEM VAI CHEGAR? Segundo o nosso @marcelobechler, a venda de Gabriel Moscardo para o PSG pode não acontecer. O volante passará por uma cirurgia e o clube francês está relutante sobre a negociação. As próximas horas devem ser cruciais para o desfecho da transferência. pic.twitter.com/GpNilrXDb3 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 10, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le transfert du milieu de terrain des Corinthians, Gabriel Moscardo, au Paris Saint-Germain pourrait finalement ne pas avoir lieu en raison de la blessure au pied droit du Brésilien.

Fabien Chorlet

Rédacteur