PSG - Mercato : l'avant-centre du PSG enfin désigné ?

L'article est on ne peut plus clair. Et démontre, comme le fait très bien le quotidien l'Equipe, qu'en dépit de son discours, et de ses encouragements, que Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, n'imagine guère Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani comme des titulaires en puissance lors des matches importants.

Asensio en numéro 9

Certes, les deux hommes l'étaient le week-end dernier, mais c'était face aux amateurs de Revel en Coupe de France pour les 32es de finale. Luis Enrique a bel et bien l'intention de poursuivre l'expérience Mbappé en numéro 9. Et il est une autre évidence, c'est que l'Espagnol compte à l'avenir sur le retour de Marco Asensio pour éventuellement occuper ce poste.

Extrait : "Pour Luis Enrique, une autre solution pourrait venir de Marco Asensio. L'Espagnol a montré à Castres qu'il avait retrouvé quelques sensations techniques. C'est lui, sur le papier, qui colle le plus avec le profil d'attaquant axial tel que le définit Luis Enrique. Son début de saison, dans cette position, avait semé des promesses. Kylian Mbappé, lui-même, était convaincu à l'époque que l'ancien Madrilène finirait par être, cette saison, le numéro 9 titulaire du PSG."

