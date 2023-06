PSG - Mercato : l’émir du Qatar prêt à dépenser une fortune cet été en cas de départ de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

L’émir du Qatar a pris bonne note de la non prolongation de Kylian Mbappé. Confronté à un nouveau dilemme avec sa star tricolore, le grand patron du PSG n’entend pas rester les bras croisés pour autant. « Le timing n’a pas été compris, s’interroge-t-on en interne. Pourquoi envoyer une lettre alors qu’il n’en a pas l’obligation, et pourquoi à ce moment- là ? La porte sera ouverte. Nous avons débuté la phase 2 du nouveau projet, qui est basée sur le collectif et non sur les individus. Si nous devons reconstruire sans lui, nous le ferons. »

« Ce qui est certain, c'est que le PSG va dépenser beaucoup »

Selon Romain Molina, la vengeance de l’émir Al Thani pourrait être terrible et se matérialiser sur le marché des transferts. « Ce que je peux vous dire et ce qui est certain, c’est que s’il y a une vente de Kylian Mbappé, le PSG va dépenser beaucoup, a-t-il assuré sur You Tube. Ok, le Qatar veut faire United mais on ne veut pas perdre la face et on veut continuer à beaucoup dépenser. »

