PSG : l'ex-agent de Verratti le fracasse encore et révèle pourquoi l'émir du Qatar a dégoupillé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Donato Di Campli l'a bien mauvaise de s'être fait éjecter par Marco Verratti après l'été 2017. A l'époque, l'agent avait été tout proche de faire signer le milieu au FC Barcelone. Mais le PSG l'avait retenu par la manche et exigé qu'il change de représentant. Depuis, Di Campli a la haine envers Verratti et le club de la capitale. Il leur met des tacles à chaque fois qu'il est interrogé sur le sujet. Ça a été le cas cette semaine. Mais cette fois, l'agent de joueurs a révélé pourquoi l'émir du Qatar avait très mal pris ce vrai-faux transfert. Tout tient à une petite phrase prononcée par l'Italien...

"Marco, c'est quelqu'un sans caractère"

"Marco, c'est quelqu'un sans caractère, il a toujours été comme ça dans la vie. Il a préféré rester dans sa zone de confort que de devenir un champion, une phrase que j'avais dis au cheikh, qui s'était mis en colère. Ariedo Braida (ancien conseiller du Barça) et Robert Fernandez (ex-directeur sportif) sont venus à Paris chez Marco. Le joueur m'a donné le feu vert pour commencer l'opération, puis tout s'est arrêté... Verratti a dit au PSG qu'il voulait aller à Barcelone, j'étais en vacances avec lui à Ibiza, je voulais qu'il aille directement à Barcelone sans passer par Paris pour s'entraîner. Mais à la fin, Verratti est retourné à Paris. Marco a été enfermé dans une pièce où on lui a dit qu'ils allaient amener Neymar, renouveler son contrat et faire tout ce qu'il voulait, mais à une condition : il devait me quitter comme agent. C'était le 17 juillet 2017, le jour même où ma femme a été opérée du pied. Mais il ne me l'a pas dit, je l'ai lu sur internet.. J'ai essayé de l'appeler à Miami, où j'étais avec le PSG, il m'a dit qu'il y avait Mino Raiola mais que c'était un hasard et qu'il ne l'avait pas pris comme agent."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Di Campli : « L'attitude du PSG est toujours celle du chantage. Nous avions décidé d'aller à Barcelone. Cela n'a évidemment pas plu à l'émir. Al Khelaifi m'a même dit que si je continuais à essayer de faire l'opération avec le Barça, Verratti allait me laisser... Et c'est… https://t.co/3iLTEJVvHM — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) October 4, 2023

Podcast Men's Up Life