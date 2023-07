PSG - Mercato : l'offre démentielle d'Al-Hilal pour Bernardo Silva est connue, Paris et le Barça hors-course ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Bien malin, à cette heure, qui peut prétendre savoir dans quel club évoluera la saison prochaine Bernardo Silva. Le joueur, qui a clairement fait comprendre qu'il voulait changer d'air, pourrait soit se diriger vers le PSG, le FC Barcelone ou encore en Arabie saoudite, au sein du club d'Al-Hillal. On le sait, pour racheter Silva à City, il faudra s'acquitter d'un gros chèque. Plus de 200 millions d'euros Possible pour le PSG, moins pour le FC Barcelone. Mais en attendant, le média américain, CBS, annonce la couleur en s'attardant sur la proposition saoudienne. Et tenez-vous bien, Al Hilal offrirait Manchester City 70 millions d'euros pour le transfert et offrirait au Portugais un salaire annuel de 50 millions d'euros pendant trois saisons ! A suivre. Podcast Men's Up Life Pour résumer On le sait, le milieu de terrain portugais de Manchester City, Bernardo Silva, est courtisé comme jamais. Et si le club anglais ne désespère pas de le prolonger, Al Hilal, en Arabie saoudite, et le PSG, tentent également le tout pour le tout.

