PSG - Mercato : la stratégie du Real Madrid pour Mbappé est clairement dévoilée

Le feuilleton va bientôt reprendre place. Et devrait durer du 1er janvier à l'été prochain si l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, ne sort pas de son silence. On parle ici, et vous l'avez compris, de son choix quant à son avenir, lui qui sera libre de décider où il veut jouer dans deux jours, très précisément.

Réponse rapide attendue

Bien entendu, le Real Madrid fait figure de grandissime favori pour l'accueillir. Mais, cette fois, les dirigeants du club espagnol vont exiger des garanties et se répartir les rôles, comme l'explique parfaitement le quotidien l'Equipe.

"Comme il est de coutume pour les dossiers d'envergure planétaire, ce sont les deux hommes forts du Real qui sont aux manettes. Pérez en lien direct avec le joueur et José Angel Sanchez, le directeur général, avec sa mère, Fayza Lamari. Ils comptent d'ailleurs les contacter dès la semaine prochaine pour savoir si Mbappé désire les rejoindre. Si c'est le cas, ils voudront cette fois-ci des garanties écrites de sa part et une réponse rapide pour ne pas revivre le même épisode qu'en 2022 et pouvoir se retourner rapidement."

