PSG - Mercato : la vérité éclate sur le dossier Vlahovic

Comme chaque été depuis l'arrivée du Qatar, de nombreux noms de grands attaquants ont circulé du côté du PSG cet été. Surtout au moment où Kylian Mbappé n'était pas sûr de rester et où Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani n'avaient pas encore signé. Il a notamment été question du recrutement de Dusan Vlahovic. En froid avec Massimiliano Allegri, le Serbe semblait bien parti pour quitter la Juventus Turin. Et c'est vrai que ça a failli se faire. Mais pas avec Paris. Selon le directeur sportif de la Vieille Dame, Vlahovic n'a reçu qu'une seule offre et elle a émané de Chelsea.

Seul Chelsea a fait une offre pour le Serbe

Au quotidien italien La Repubblica, Cristiano Giuntoli a expliqué : "Cet été, il y a eu une offre de Chelsea pour Vlahovic. Nous, nous ne voulions pas spécialement céder Dusan mais nous aurions accepté pour un certain montant. Mais Chelsea n'est jamais arrivé à ce montant et l'échange prévu avec Romelu Lukaku ne s'est pas fait". Les Blues doivent s'en mordre les doigts puisque Vlahovic a déjà inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en six matches de Serie A cette saison. Soit une réalisation de moins que l'ensemble des joueurs londoniens en Premier League...

#Giuntoli racconta a Repubblica la trattativa per #Lukaku alla #Juventus: “Quest’estate c’era l’offerta del #Chelsea per #Vlahovic. Noi non volevamo cedere Dusan, ma davanti a certi numeri avremmo accettato. #Chelsea non è mai arrivato a quella cifra e lo scambio non si è fatto” — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 30, 2023

