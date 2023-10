PSG, LOSC : Mercato : Paris à deux doigts de ferrer le nouveau Eden Hazard !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

La progression de Warren Zaire-Emery est prodigieuse. Lancé il y a seulement quelques mois par Christophe Galtier, déjà sous le charme, le jeune milieu de terrain a depuis conquis tout son monde au PSG. Y compris son coach Luis Enrique et le consultant Vikash Dhorasoo.

« Sur certaines actions, il fait penser à Eden Hazard par sa capacité à pousser sur les jambes et à ajouter une accélération après une première accélération », a analysé l’ancien milieu du PSG à L’Équipe après sa masterclass contre l’AC Milan mercredi en Ligue des champions (3-0).

Zaire-Emery se rapproche d'une prolongation

Proche du prochain rassemblement des Bleus à la mi-novembre, Zaire-Emery (17 ans) l’est aussi encore plus d’une prolongation au PSG. « Les négociations entre Warren Zaïre-Emery et le PSG ont abouti à un accord de principe, explique Sports Zone. Paris fait preuve d’une sérénité totale. Certains termes du contrat sont encore en discussion. Manchester City et le Bayern Munich tentent malgré tout. »

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Les négociations entre Warren Zaïre-Emery et le PSG ont abouti à un accord de principe. 🤝🔴🔵✨



▫️Paris fait preuve d’une sérénité totale. Certains termes du contrat sont encore en discussion. 🗣️



▫️Manchester City et le Bayern Munich tentent malgré tout. https://t.co/QyKDuXWtzt pic.twitter.com/TC8btcdIik — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 26, 2023

Podcast Men's Up Life