PSG - Mercato : le Real Madrid a pris une décision radicale avec Mbappé

Ce vendredi, le quotidien espagnol, Marca, a lâché une bombe en affirmant que Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, ne devrait pas prolonger avec le club de la capitale. Le capitaine des Bleus regretterait toujours d'avoir prolongé à l'été 2022 et en voudrait toujours à sa direction de ne pas avoir tenu ses promesses en matière de recrutement.

Le Real Madrid ne veut plus calculer Mbappé

Du côté du Real Madrid, on aurait décidé de ne plus lier son avenir sportif à un seul joueur et estimerait avoir fait le bon choix en ne forçant pas pour recruter l'ancien Monégasque lors du dernier mercato estival, toujours d'après Marca. Pour le futur également les dirigeants merengue ne voudraient pas tout miser sur le recrutement de Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Les pensionnaires de Santiago-Bernabéu ne calculeraient donc plus l'ancien Monégasque mais espérerait toujours qu'il finisse par venir dans la capitale espagnole.

