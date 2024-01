PSG - Mercato : le Real Madrid serait "un club de clowns"

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

On le sait, RMC aime le buzz. Et c'est tout sauf nouveau. Jérôme Rothen, qui a désormais sa propre émission sur la station, l'a bien compris et ne ménage pas ses sorties, parfois tonitruantes sur certains acteurs du monde du football.

Mais cette fois, l'ancien milieu de terrain du PSG, entre autres, a fait dans la nouveauté en s'attaquant à un club tout entier. Le Real Madrid, en l'occurrence, qu'il assimile, tenez-vous bien, à un club de clowns. Pour quelle raison ? Le dossier Mbappé. Extrait.

"Sur le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid est pour moi un club de clowns. Franchement, sur ce dossier Mbappé, ils sont ridicules. Ils font preuve d’incompétence. D’année en année, ils en remettent une couche, il y a l’ultimatum, c’est à lui d’envoyer un message à Florentino Pérez, le train ne passe pas deux fois... Alors qu’ils n’attendent que ça, que dans un mois ou deux que Kylian dise : "allez on y va". Il y aura le tapis rouge et ils ne lui diront pas que c’est trop tard. Il signera son contrat, prendra beaucoup d’oseille. Mettre un ultimatum sur Kylian Mbappé, ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai. Mbappé est en position de force, que ce soit rester au PSG ou aller ailleurs. À sortir des infos comme ça, le Real Madrid est ridicule."

🗣 "Je le dis haut et fort ! Pour moi le Real Madrid est un club de clowns. Sur le dossier Kylian Mbappé, il faut arrêter le délire !"

🔥 @RothenJerome sur l'ultimatum du club espagnol envers le joueur français. pic.twitter.com/WdbFv1cjmQ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 16, 2024

