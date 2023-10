PSG - Mercato : le retour de Rabiot prend de l'ampleur

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Parti librement à l'été 2019 à la Juventus Turin après avoir débuté sa carrière au PSG, Adrien Rabiot est régulièrement associé à son club formateur sur le marché des transferts. Et d'après le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités, le milieu de terrain français serait persuadé qu'il reviendra un jour au PSG après avoir été tout proche de le faire cet été.

Le Barça également sur les rangs !

"Tout porte à croire que l'histoire Adrien Rabiot et le PSG n'est pas fini. Le joueur lui-même est conscient qu'un jour ou l'autre, il reviendra au Paris Saint-Germain. Il en avait la possibilité cette année, après les discussions en ce début 2023. Après avoir longuement hésité, il a préféré rester une année de plus à la Juventus. Nasser al-Khelaïfi n'est pas contre qu'il revienne, mais ça sera à la demande du joueur", a fait savoir sur Twitter le suiveur du PSG, qui a précisé que le FC Barcelone et un club anglais, dont le nom n'a pas filtré, suivraient également de près la situation de l'international français.

