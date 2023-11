PSG - Mercato : le salaire de Mbappé et la date de son transfert au Real Madrid dévoilés !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En Espagne, on continue d’affirmer haut et fort que Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid en 2024. Et la dernière cérémonie du Ballon d’Or, ce lundi soir à Paris, aurait envoyé des nouveaux signaux en ce sens à la Casa Blanca. « Le PSG considère qu’il tirera bénéfice de la situation, quoi qu’il se passe maintenant mais Mbappé sera libre dans un mois et rien se passe, relève le journaliste Juanfe Sanz sur le plateau d’El Chiringuito. Tout va dans le sens d’une arrivée au Real Madrid en 2024. » La fiche de Kylian Mbappé « Mbappé va toucher 35 M€ net au Real Madrid » Fabrizio Romano assure de son côté qu’il sera « intéressant de voir comment les choses évoluent dès janvier prochain », heure où le clan Mbappé et le Real Madrid pourrait avancer concrètement sur un transfert. Tandis que Josep Pedrerol est encore plus clair : « Mbappé va toucher 35 millions d’euros net au Real Madrid. » 💣 "EL PSG CONSIDERA QUE SALDRÁ BENEFICIADO PASE LO QUE PASE".



🗞️ La EXCLUSIVA de @JuanfeSanzPerez sobre el 'caso Mbappé, en la portada de @elchiringuitotv.



La presenta @gorkagrn. pic.twitter.com/uIMCpXnwdw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 2, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé (24 ans) serait d’ores et déjà assuré de signer en faveur du Real Madrid dès le mois de janvier prochain. Son futur salaire à la Maison Blanche a déjà fuité.

Bastien Aubert

Rédacteur