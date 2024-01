PSG - Mercato : les Corinthians confirment pour Moscardo

Après Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo devrait bien devenir la deuxième recrue hivernale du Paris Saint-Germain. D'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, le milieu de terrain des Corinthians devrait officiellement s'engager ce jeudi avec le club parisien.

Présent ce mardi en conférence de presse, le président du club brésilien, Augusto Melo, a confirmé l'arrivée imminente du joueur de 18 ans au PSG. "Je peux confirmer que nous avons vendu Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain, l'opération a été bouclée. Moscardo va subir une intervention et ensuite rejoindre le PSG en juillet", a annoncé le patron des Corinthians devant les médias.

🔴🔵 Corinthians president Augusto Melo: “I can confirm we have sold Gabriel Moscardo to Paris Saint-Germain, the deal is done”.



“Moscardo will undergo surgery and then join PSG in July”, he added.



🇧🇷 Moscardo will sign the contract on Thursday, as revealed today. pic.twitter.com/hEBfvRhRrD