PSG – Mercato : Luis Campos a déjà lâché plusieurs pistes cet hiver

Comme révélé par L’Equipe, le PSG entend mener un Mercato express avec deux Brésiliens (Beraldo, Moscardo), rester à l’affût sur un milieu voir un latéral gauche … mais ne pas faire de folies en janvier.

Zubimendi lâché à cause de la C1 ?

L’insider PSGInside Actu a apporté quelques précisions sur des pistes mises en stand-by jusqu’à l’été. C’est le cas de Martin Zubimendi, que la Real Sociedad ne voudra pas lâcher avant le 8ème de finale de Ligue des Champions contre Paris. Alors que les pistes Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) et Gaya (FC Valence) ont été écartées, Khéphren Thuram (OGC Nice) – actuellement blessé – ne fera pas l’objet d’une offensive cet hiver. Idem pour Valentin Barco (Boca Juniors), jugé trop cher pour un latéral gauche de complément à ce stade de la saison.

Trois départs à venir au moins

Concernant les partants, Hugo Ekitike se dirigerait plutôt vers l’Angleterre ou l’Allemagne que la Ligue 1. L’Italien Cher Ndour pourrait être prêté et pour Keylor Navas, la tendance serait un départ hors d’Europe à six mois de la fin de son contrat. La porte n’est pas non plus fermée à Carlos Soler en cas d’offre « convenable ». En revanche, Luis Enrique met son véto à des négociations avec le RB Leipzig pour étendre le prêt de Xavi Simons à ce stade de la saison. Le retour ou non du Néerlandais dépend du dossier Mbappé…

