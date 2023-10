PSG - Mercato : Luis Enrique cible deux recrues en priorité cet hiver

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Luis Enrique n’entend pas rester les bras croisés cet hiver. Si plusieurs joueurs du PSG ne seront pas retenus en janvier, le technicien espagnol souhaite déjà recruter deux priorités pour étoffer son effectif actuel. Selon Le Parisien, la première demande de Luis Enrique se situerait au poste de latéral gauche, en jachère depuis l’absence de Nuno Mendes. Si Lucas Hernandez se débrouille bien, le champion du monde 2018 avait été initialement recruté cet été pour évoluer en défense centrale.

Un milieu et un latéral gauche ciblés cet hiver

L’arrivée d’un latéral sous forme de prêt avec option d’achat est étudiée, alors que le retour de Presnel Kimpembe doit être de retour à l’entraînement collectif d’ici au mois de novembre. Ensuite, le PSG aimerait renforcer le milieu de terrain. Luis Enrique ne serait pas totalement satisfait de ce qu’il a sous ma main et reconnaitrait « un certain manque de concurrence et de créativité. » Envoyé cet été au Qatar, Marco Verratti doit bien rire...

