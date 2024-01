PSG Mercato : Luis Enrique déjà lâché par une recrue hivernale !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Après une entrée lors du Trophée des champions face à Toulouse (2-0), puis deux titularisations en Coupe de France contre Revel (9-0) puis Orléans (4-1), Lucas Beraldo vivait, hier face à Brest, son premier test depuis son arrivée le 1er janvier au PSG.

Arrivé en provenance de Sao Paulo cet hiver, le défenseur brésilien a pris le bouillon.

Beraldo a souffert dans tous les domaines

Positionné comme un latéral gauche qui pouvait jouer le rôle de troisième défenseur central par moments, le joueur de 20 ans avait pour consigne d’essayer de préserver l’équilibre défensif collectif mais il n’est quasiment jamais monté offensivement pour dédoubler avec Bradley Barcola (1 centre, 0 tir). En mode défensif, Beraldo a aussi affiché ses lacunes.

Que ce soit Romain Del Castillo ou Kenny Lala, le côté droit brestois a eu beaucoup de temps devant lui pour construire ses actions et trouver des solutions offensives. Les statistiques défensives du Brésilien sont sans conteste : 5 duels sur 12 remportés et aucun de ses deux duels aériens. Pire, il a perdu quatorze ballons, plus haut total des défenseurs du PSG.

