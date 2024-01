PSG Mercato : Luis Enrique enfin proche de se délester de deux boulets

L’opération dégraissage est plus en marche que jamais au PSG. Si le départ de Renato Sanches n’est pas encore totalement fixé, celui d’Hugo Ekitike et Cher Ndour tend à se préciser. Selon Nicolo Schira, l’ancien attaquant du Stade de Reims n’a jamais été aussi proche de s’engager à l’Eintracht Francfort.

Les pourparlers sont en cours entre les deux clubs pour parvenir à un accord sur la formule du deal. De son côté, le jeune défenseur de 19 ans devrait quitter le PSG sous la forme d’un prêt. Un nouveau club s’est penché sur son cas et demandé des renseignements aux dirigeants du club de la capitale : Cagliari.

