PSG - Mercato : Luis Enrique envoie Mbappé au Real Madrid

Le PSG n’est pas encore en crise. Non, loin de là, mais après un nul à Clermont (0-0) en L1 et une lourde défaite à Newcastle (1-4) en Ligue des champions, Luis Enrique fait déjà pas mal de sceptiques chez les observateurs. Et même aussi chez Kylian Mbappé ? Selon As, le début de saison du PSG fait clairement réfléchir le crack de 24 ans sur son présent mais aussi son futur à moyen terme. La fiche de Kylian Mbappé « Luis Enrique pousse Mbappé au Real Madrid » « Luis Enrique pousse Mbappé au Real Madrid, affirme le journaliste d’As Mario de la Riva. Le début de saison contrasté du nouveau projet du PSG avec Luis Enrique, sans Neymar ni Lionel Messi, le remet au centre des projecteurs alors qu'un nouveau projet et le bonheur règnent au Bernabeu. Le feuilleton Mbappé sera réactivé en 2024, quand son contrat multi-millionnaire s’achèvera. Si la saison décevante continue pour les troupes de Luis Enrique, incapables de satisfaire les ambitions sportives de Mbappé, les tambours de son arrivée à Madrid sonneront encore avec force. » 💣Luis Enrique empuja a Kylian Mbappé al Real Madrid



🤔Si la temporada sigue por los mismos derroteros para los de Luis Enrique, volverán a sonar con fuerza los tambores de su llegada a Chamartínhttps://t.co/EnrbyT0U8k — Diario AS (@diarioas) October 6, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Les mauvaises récentes sorties du Paris Saint-Germain de Luis Enrique pourraient faire réfléchir Kylian Mbappé (24 ans) à quitter le club de la capitale plus tôt que prévu afin de signer au Real Madrid, le club de ses rêves.

