PSG - Mercato : Marcus Thuram sur le marché en 2024 ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Cet été, le PSG a fait tout ce qu'il a pu pour attirer Marcus Thuram, qui arrivait en fin de contrat à Mönchengladbach. Mais l'attaquant international a préféré mettre le cap sur l'Inter Milan, où il s'est engagé jusqu'en 2028. Néanmoins, même si l'aventure nerazzurra se passe très bien pour lui, le fils de Lilian pourrait être amené à quitter le Calcio dès cet été ! Tout cela parce que le gouvernement italien vient d'acter la fin d'un décret.

Un nouveau décret moins avantageux pour les clubs italiens

Ce décret, c'est Crescita, qui plafonnait l'imposition de tout joueur étranger arrivant dans le Calcio à 100.000€ annuels. Une mesure destinée à aider les clubs à recruter les meilleurs joueurs étrangers. Un nouveau décret a été voté, beaucoup moins avantageux. Cela pourrait provoquer un exode en juin prochain car les écuries italiennes, endettées pour la plupart, ne pourront plus assumer les salaires versés à leurs plus grands joueurs. Marcus Thuram mais aussi Benjamin Pavard (Inter) et Timothy Weah (Juventus) pourraient se retrouver sur le marché. Une aubaine pour le PSG ?

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

🌍🔴🔵 Découvrez les derniers résultats de nos Parisiens en sélection. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 17, 2023

Podcast Men's Up Life