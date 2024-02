PSG Mercato : Mbappé a choisi le Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Kylian Mbappé devrait annoncer sa décision par rapport à son avenir courant février, mais de nombreux médias pensent que la tendance est à un départ du PSG et à une signature au Real Madrid. Le Parisien suit le mouvement ce samedi avec une grosse annonce.

Le Parisien catégorique sur son avenir

"Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours", écrit le quotidien. Qui ne doute donc plus du départ en Espagne de la star du foot français.

