PSG - Mercato : Mbappé s’apprête à envoyer l’affront ultime au Real Madrid !

On est à J-1 de la deadline donnée par le Real Madrid à Kylian Mbappé pour annoncer si oui ou non il décide de quitter le PSG pour signer à la Maison Blanche. Le Bondynois respectera-t-il ce timing ? À quelques heures du choc à Bollaert contre le RC Lens (20h45), il serait fort possible que non !

Mbappé compte zapper la deadline du Real !

« Ce calendrier installerait sa vente potentielle comme un débat pendant une quinzaine de jours, d’ici la fin du mercato, prédit L’Équipe. Une séquence tout sauf évidente. Pour être fixé officiellement sur l’avenir du champion du monde, il faudra peut-être encore un peu de patience… »

Kylian Mbappé et sa « com » bien huilée sur son avenir



Alors que l'officialisation de sa décision sur son avenir est proche, l'attaquant parisien construit ces dernières semaines une communication spécifique. Qui sème des indices... https://t.co/j7wPfvBr4u pic.twitter.com/EFFJDIuPny — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 13, 2024

