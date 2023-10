PSG - Mercato : Mbappé trop fêtard, le Real Madrid prêt à renoncer ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

"Il disait de Neymar mais depuis quelque temps, il est en train de se faire une réputation"... Il y a quelques jours, Daniel Riolo a laissé entendre que Kylian Mbappé avait de plus en plus d'intérêt pour les sorties nocturnes et la vie parisienne. Et selon Sport, ces propos sur la star du PSG ont trouvé un écho au Real Madrid.

Sa petite forme aussi inquiéterait le Real

Le quotidien ibérique croit en effet savoir que Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes s'inquiètent de la vie privée mouvementée du joueur et que les déclarations de Riolo ont fait « sauter les alarmes » au sein de la direction. Où l'état de forme de la star, qui reste sur 4 matches sans but, inquiéterait également. A suivre...

