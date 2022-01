PSG - Mercato : Messi a lâché des indices importants pour un retour au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Le crochet de Lionel Messi (34 ans) lundi soir à Barcelone serait bien plus qu’un symbole. Revenu en Catalogne pour dîner avec ses anciens coéquipiers du Barça, l’attaquant argentin du PSG se serait remémoré quelques bons souvenirs et serait nostalgique de ses années passées au sein de son club de cœur. En ce sens, Lobo Carrasco a même lâché une bombe hier soir.

« Je vois des indices importants pour que Messi revienne au FC Barcelone, a-t-il indiqué dans l’émission El Chiringuito. Il n’est pas heureux à Paris. Le club et Antonella font tout pour qu’il le soit mais ce n’est pas le cas. En tout cas, Messi est moins heureux à Paris qu’à Barcelone. C’est un gagnant. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous dès cette saison ou à la fin de son contrat en juin 2023, je pense qu’il peut revenir au Barça (...) S’il a envoyé un burofax quand il a quitté le club de sa vie, imaginez ce qu’il pourrait faire en cas de départ du PSG ! »

En plateau, les avis sur un possible retour de Messi au FC Barcelone ont divergé. José Alvarez a par exemple expliqué que la relation avec Joan Laporta était « brisée depuis son départ du Barça » quand Cristobal Soria a confirmé que tant que Laporta et Yuste seront là, « les chances de revoir Messi sont proches de zéro. » Carmen Colino, journaliste de As, a néanmoins eu le mot de la fin : « C’est un dossier compliqué mais ce qui est sûr, c’est que Messi n’a pas surmonté son départ du FC Barcelone. »

🚨 "Veo INDICIOS IMPORTANTES de que MESSI VUELVA al BARÇA" 🚨



😓🔟🇦🇷 "NO es FELIZ en PARÍS"



💣💣💥 @lobo_carrasco suelta el 'BOMBAZO' en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/jVqnKa7bVm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 25, 2022