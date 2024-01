PSG Mercato : Moscardo a de grandes ambitions avec Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Gabriel Moscardo au PSG, c'est désormais officiel. Le club de la capitale annonce la signature du milieu de terrain ce jeudi. "Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison", peut-on lire sur le communiqué du PSG.

"J’espère gagner de nombreux trophées"

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie, a quant à lui confié le Brésilien. C’est un projet avec de jeunes joueurs talentueux. J’ai hâte de rejoindre le groupe et de rencontrer l’ensemble de l’équipe et du staff. J’espère gagner de nombreux trophées sous les couleurs Rouge & Bleu et rendre les supporters heureux ».

