PSG - Mercato : Navas ou Donnarumma, l'un des deux serait "déjà condamné"

On vous le disait hier soir sur notre site. Gianluigi Donnarumma, récent champion d'Europe avec l'Italie, n'est pas venu au PSG pour jouer les seconds rôles. Et comme il l'a confirmé au Canal Football Club, l'ancien du Milan AC est pressé de s'installer dans les buts et renvoyer Keylor Navas sur le banc de touche.

Simple ? Pas vraiment. Et comme l'a souligné Habib Beye, consultant de Canal +, il faudra à Donnarumma s'imposer face à tout le vestiaire. Analyse. “Ca fragilise forcément Navas qui voit un gardien de but de qualité arriver. Après, il a la chance d’avoir le vestiaire avec lui et cela aura un impact dans le choix de Pochettino. Navas, c’est le taulier, mais ça va lui mettre de la pression. Je considère que lorsque vous faites venir un gardien comme Donnarumma, c’est que vous êtes à moitié condamné.

On ne se rend pas compte mais l’impact d’une petite erreur ou ne pas être décisif peut avoir une grosse répercussion dans le choix. Là, il y a l’alternative Donnarumma. Ca veut dire que désormais Navas joue à chaque fois avec cette épée de Damoclès. Ils ne l’ont pas fait venir pour être sur le banc. Navas, je le vois condamné même si je le vois meilleur."