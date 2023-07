PSG - Mercato : Neymar suivi en Angleterre, un gardien marocain dans le viseur ?

Rien, vraiment rien, ne dit que Neymar ne sera pas un joueur du PSG la saison prochaine. Le Brésilien, lui, a repris l'entraînement avec certains de ses partenaires et s'apprête donc à passer une saison de plus au sein du club de la capitale.

Seulement voilà, il se murmure, et depuis longtemps, que les dirigeants Qataris veulent poursuivre sans lui. En essayant de lui trouver un point de chute capable d'assurer son salaire et de répondre à ses objectifs. Cette catégorie de clubs est rare mais Chelsea en fait indéniablement partie. Sans doute pourquoi le spécialiste des transferts, Ekrem Konur, assure que chez les Blues, on suit avec grande attention le dossier du Brésilien. Surtout si ce dernier avait des envies d'ailleurs.

Toujours au sujet du Mercato parisien, RMC affirme depuis quelques minutes que le PSG "qui cherche un deuxième gardien, s'est positionné sur Yassine Bounou. Le portier de Séville affiche une solide expérience et les discussions ont déjà été entamées entre le club et le joueur. Une piste qui pourrait être facilitée par le besoin de vendre côté sévillan, compte tenu de la situation financière très délicate du club espagnol. Le prix pourrait se situer autour de 15 millions d'euros."

