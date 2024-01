PSG - Mercato : nouveau rebondissement pour Moscardo

Selon le journaliste brésilien d'UOL Esporte Bruno Andrade, le PSG et Corinthians sont parvenus à un terrain d'entente au sujet de Gabriel Moscardo. Le club de la capitale voulait recruter le milieu défensif dès cet hiver mais la blessure au pied gauche du joueur a mis un frein aux négociations. Il les a même tendues puisque le président du club paulista a mis un coup de pression en rappelant son joueur au pays.

Mais selon Bruno Andrade, donc, le problème est résolu. Une solution satisfaisant les deux parties a été trouvée. Le PSG va verser 20 M€ aux Corinthians (auxquels s'ajouteront 2 M€ de bonus) et prêter Moscardo pour les six prochains mois. Le jeune milieu défensif, qui aurait eu un temps de jeu réduit en deuxième partie de saison à Paris, arrivera dans la capitale l'été prochain pour participer à la préparation d'avant-saison.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 Le PSG a décidé d’acheter Gabriel Moscardo dès maintenant et de le prêter pour 6 mois aux Corinthians. Le joueur arrivera donc à Paris cet été. Montant du transfert : 20 M€ + 2 M€ bonus. 💸🇧🇷 ( @brunoandrd )

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Le jeune milieu défensif Gabriel Moscardo (18 ans) ne rejoindra pas le PSG cet hiver. Le club de la capitale va l'acheter pour 20 M€ plus 2 M€ de bonus et le prêter pour les six prochains mois aux Corinthians. Il viendra en France lors de la prochaine intersaison.