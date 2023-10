PSG - Mercato : on sait pourquoi Marcus Thuram a dit non à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Libre l’été dernier suite à son départ du Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram disposait de nombreuses options pour rebondir. L’international tricolore, qui était entre autres, dragué par le PSG a fait le choix de rejoindre l’Inter Milan. Une décision qu’il ne regrette pas (2 buts, 7 passes décisives en 8 journée de Série A).

Dans les colonnes de L’Equipe ce lundi, le fils aîné de Lilian Thuram a justifié son choix : « Il faut savoir qu’il y a deux ans, l’Inter m’avait contacté, j’évoluais au poste d’ailier mais eux m’identifiaient déjà comme un 9. Cette vision-là, ils étaient peu à l’avoir. Ils avaient une connaissance très précise de ma potentielle évolution ».

« Je ne demande à personne de comprendre mon choix »

Confirmant avoir discuté « avec beaucoup d’autres clubs » et ne pas avoir eu un choix facile à faire, Marcus Thuram ne regrette absolument pas sa décision : « Je sais que j’ai fait le bon. Je ne demande à personne de comprendre mon choix. Je sais pourquoi j’ai fait ce choix. Je sais que les gens qui connaissent le foot savent ce que représente l’Inter Milan, les joueurs immenses qui y sont passés. Quand on met ce maillot, on sent qu’on porte une histoire. Il y a un engouement extraordinaire, quand on croise des gens dans la rue, ils parlent tous du match qui arrive. C’est un des plus grands clubs d’Europe. Et puis j’intègre une équipe stable qui fonctionne très bien, qui a été finaliste de la Ligue des Champions, qui a de super joueurs. Mon choix, il est lié à tout ça, en fait. » Cette stabilité, c’était sans doute ce qu’il manquait au PSG pour le convaincre…

