PSG - Mercato : Paris a pris sa décision finale pour Moscardo

Malgré son opération à venir au pied droit, qu'il va le tenir éloigné des terrains durant trois mois, Gabriel Moscardo devrait bien débarquer au Paris Saint-Germain cet hiver en provenance des Corinthians. Le journaliste italien, Fabrizio Romano, vient de le confirmer.

"Jeudi sera le jour de la signature de Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain. Le PSG a décidé de poursuivre l'accord, aucun changement malgré une blessure et une intervention chirurgicale nécessaire. Moscardo signera jeudi puis sera opéré à Doha, il sera absent pendant trois mois", a fait savoir le spécialiste des transferts sur Twitter. Après Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo devrait donc bien devenir la deuxième recrue hivernale du champion de France en titre.

