PSG Mercato : Paris attaqué sur une autre poule aux œufs d’or que Mbappé

Actuellement à la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud, Kang-In Lee (22 ans) a vécu un Mercato d’hiver animé. En effet, si l’on en croit Ekrem Könur, le PSG a reçu plusieurs offres pour l’ancien joueur de Majorque. Offres qui ont toutes été balayées d'un revers de main.

Si Kang-In Lee a finalement assez peu joué (16 apparitions pour 1095 minutes et 3 buts) du fait de sa présence répétée sous les drapeaux depuis le début de saison (Jeux asiatiques, Coupe d’Asie), le natif d’Incheon demeure un joueur apprécié de Luis Enrique.

Par ailleurs, le PSG a bien vu l’impact merchandising colossal de Lee en Corée et les bénéfices qu’il pouvait en tirer d’en faire un joueur important du projet, il n’y avait quasiment aucune chance que ces propositions fassent mouche… En terme de ventes de maillots, Lee ferait quasiment jeu égal avec Kylian Mbappé et s’affiche comme LA vraie bonne surprise de la saison.

