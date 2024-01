PSG Mercato : Paris attend une réponse de Mbappé et fixe une date

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain attend désespérément que Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le champion de France en titre, prenne sa décision pour son avenir.

Le PSG veut une réponse rapidement de Mbappé

Et d'après le compte Twitter @PSGInside_Actu, le PSG attendrait une réponse de l'attaquant français lors de leur prochaine réunion, c'est-à-dire à la fin du mois de janvier ou au début du mois dé février. Pour rappel, les dirigeants parisiens auraient proposés 400 millions d'euros sur quatre ans à l'ancien Monégasque avec leur dernière offre de prolongation. Le suiveur du PSG nous apprend, par ailleurs, qu'un troisième club en plus de Paris et du Real Madrid serait dans la course pour récupérer Kylian Mbappé. Il s'agirait de Liverpool ou Manchester United.

PSG, Real Madrid - Mercato : l’offre du Qatar à Mbappé a fuité, elle est totalement dingue ! https://t.co/aqpEtfbU3z — But! Football Club (@club_but) January 19, 2024

Podcast Men's Up Life