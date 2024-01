PSG - Mercato : porte ouverte pour Casemiro ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Pendant des années, le PSG a fait de Casemiro la pièce manquante à son puzzle bâti à coups de millions. Le Brésilien était alors le milieu de terrain manquant au onze parisien, la digue infranchissable qui aurait sécurisé la défense et aurait permis aux attaquants de s'exprimer sans avoir à s'ébrouer dans les tâches défensives. Sauf que lorsqu'il s'est décidé à quitter le Real Madrid, Casemiro a décidé de rejoindre Manchester United.

Sa cote est passée de 70 M€ à 30 M€...

Seulement, un an et demi après son transfert, le Brésilien n'est plus que l'ombre de lui-même. Dans une équipe à la dérive, il semble dépassé. Et MU songe de plus en plus sérieusement à s'en séparer. Acheté 70 M€, Casemiro ne vaudrait plus que 30 M€. Il a été récemment dit que le PSG ne serait plus intéressé par ses services. Mais à ce prix-là, le pari mériterait peut-être d'être tenté...

