PSG - Mercato : Ramos, un gros coup au moral et déjà des idées de départ ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Sergio Ramos (35 ans) ne voit toujours pas le bout du tunnel. Selon L’Équipe, le défenseur central du PSG n’a plus de douleur au mollet mais n’a pas travaillé en séance collective hier. Au regard des protocoles de reprise de la compétition du staff parisien, l’ancien capitaine du Real Madrid, qui n’a pas encore joué une seule fois en rencontre officielle, pourrait patienter encore deux à trois semaines avant de voir son nom sur une feuille de match !

« Le staff du PSG devrait privilégier un retour de Ramos après la fin de la prochaine trêve fin novembre, assure RMC Sport. Il pourrait, dans ce cas, être présent pour le match contre le FC Nantes le 20 novembre. Un retour contre Bordeaux le 6 novembre n’est néanmoins pas encore à écarter. »

Un rebond à MU pour Ramos ?

« Le staff du PSG devrait privilégier un retour de Ramos après la fin de la prochaine trêve fin novembre, assure RMC Sport. Il pourrait, dans ce cas, être présent pour le match contre le FC Nantes le 20 novembre. Un retour contre Bordeaux le 6 novembre n’est néanmoins pas encore à écarter. »

En Espagne, des fuites préoccupantes sur l’avenir de Ramos ont commencé à prendre forme. « Ramos regarde déjà le futur avec l’idée de sortir de Paris à la fin de la saison en cours, explique Todo Fichajes. Bien qu’il ait signé un contrat de deux ans, son arrivée à Paris ne répond pas à ses attentes. Plusieurs options comme les États-Unis, à l’Inter Miami, l’Italie ou l’Angleterre sont envisagées. Manchester United pourrait en être une plus précise. »

Au niveau de son moral, Ramos ne donnerait pas des signes très positifs non plus. « Ramos est affecté moralement parce qu’il a toujours contrôlé son corps et, là, il est dépassé, assure le journaliste Antono Meana dans El Larguero. Il n’y a aucune échéance claire mais de forts doutes qu’il soit titulaire au PSG à court terme. Ce qui freine est de savoir si le mollet est la seule crainte. Des sources bien informées n’ont aucune certitude au point de vue médical. La préoccupation est maximale. »