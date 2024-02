PSG Mercato : rebondissement dans le feuilleton Mbappé au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

On le savait. Et ça se confirme de jour en jour. Le feuilleton de l'avenir de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, est parti pour durer. Et tant que l'intéressé ne communiquera pas officiellement sur le sujet, chacun ira de son information supposée exclusive. "Il n'a pas choisi" Alors que différents médias affirment que le champion du monde français a bel et bien choisi de rejoindre l'Espagne la saison prochaine, Jérôme Rothen, lui, sur les ondes de RMC, prétend le contraire. Non, Mbappé n'a pas encore pris sa décision. "Il n'a pas choisi. Si je dis qu'il n'a pas choisi, écoute moi. C'est les infos de JR25 (Jérôme Rothen n°25, NDLR), il ne se trompe jamais." En toute simplicité.... 😅 "Écoute-moi, moi. C'est l'info de JR25 et il ne se trompe jamais"



Selon @RothenJerome, Mbappé n'a pas fait son choix. pic.twitter.com/asWBxdgraP — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 5, 2024

Alors que bon nombre de médias affirment que Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, a décidé de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, Jérôme Rothen, souvent bien informé sur l'actualité du club parisien, affirme le contraire. Haut et fort.

Benjamin Danet

Rédacteur