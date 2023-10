PSG, LOSC - Mercato : rebondissement pour l’avenir d’Ekitike !

Hugo Ekitike a fait le choix de rester au PSG cet été malgré les convoitises, celles de Francfort notamment, mais l'attaquant de 21 ans aurait vraiment l'intention de quitter Paris cet hiver car il a l'ambition de jouer les Jeux olympiques de 2024. Et pour convaincre Thierry Henry de l'appeler, il doit jouer.

Placardisé au PSG, l'ancien rémois serait toujours dans le viseur du LOSC mais il privilégierait l'Angleterre et selon Ekrem Konur, spécialiste du Mercato, deux clubs londoniens frappent à la porte : Crystal Palace et West Ham. Un prêt avec option d'achat pourrait se dessiner. A suivre...

🚨Crystal Palace and West Ham are in the race to sign PSG's 21-year-old French striker Hugo Ekitike on loan with a permanent option to buy. 🇫🇷 🔵#PSG 🔵#CPFC ⚒️#WHUFC https://t.co/Xdgyl5Pq15 pic.twitter.com/meOqM8yKpZ