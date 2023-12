PSG - Mercato : Skriniar glisse un indice sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Milan Skriniar adonné une interview au site du PSG. Et alors que certaines rumeurs font état d'un possible départ, l'ancien joueur de l'Inter Milan les a balayées... "Avant de venir à Paris j’ai parlé à Gigio Donnarumma ainsi qu’avec Achraf Hakimi parce que j’avais joué avec lui à l’Inter Milan. J’en savais déjà un peu sur le club car, bien sûr, toute personne qui regarde un peu le football sait que le PSG est l’un des meilleurs et l’un des clubs les plus forts du monde. Je le savais déjà et maintenant je peux le confirmer", a notamment glissé le Slovaque.

"Je viens de signer avec le Paris Saint-Germain et j’en suis vraiment fier"

Avant d'ajouter... "On a vraiment des mecs bien ici et le plus important c’est qu’on forme une vraie équipe, on ne fait qu’un à l’entraînement et sur le terrain. Je viens de signer avec le Paris Saint-Germain et j’en suis vraiment fier. C’est incroyable pour moi, c’est la plus grande étape de ma carrière. Je peux dire que depuis le premier jour, je me suis senti bien ici. Mes coéquipiers sont parfaits, ce sont des joueurs fantastiques. Les gens du club sont formidables et très gentils avec moi donc je suis vraiment très content."

