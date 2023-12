PSG – Mercato : trois cadors prêts à se lancer dans le dossier Xavi Simons ?

Apprécié de Luis Enrique, qui songe à le récupérer à l’issue de son prêt en cas de départ de Kylian Mbappé en fin de saison, Xavi Simons (20 ans) pourrait vivre un hiver 2024 assez agité malgré tout.

Bien que le PSG, qui a levé son option d’achat pour 4 M€ au PSV Eindhoven l’été dernier, ne soit pas vendeur, l’international néerlandais affole les clubs du fait de ses bonnes prestations au RB Leipzig (6 buts, 9 passes décisives en 25 matchs).

Alors que le Rasenball rêve de prolonger son prêt, le journaliste mercato Ekrem Konur explique d’Arsenal, Manchester United et le Bayern Munich suivent tous de près la situation de l’ancienne pépite de la Masia. Affaire à suivre donc.

💣💥Arsenal, Manchester United and Bayern Munich are monitoring the situation of Dutch winger Xavi Simons.🇳🇱🔴 #RBLeipzig https://t.co/SYNGZm793k pic.twitter.com/XmKLxzJkp0

