PSG : un ancien Parisien déçu du Mercato estival

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Exit Messi, Neymar et Verratti, tout comme Christophe Galtier, remplacé par Luis Enrique, avec Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Lucas Hernandez ou encore Marco Asensio et Manuel Ugarte comme recrues : le PSG a fait sa mue cet été et pour l'heure, sa saison était plutôt prometteuse... jusqu'au fiasco à Newcastle (1-4).

Cissé : "Je n’ai pas besoin d’aller plus loin dans la saison pour penser que l’effectif parisien n’est pas si équilibré"

Avant la fessée, Edouard Cissé, aujourd’hui consultant sur Prime Video, s'était interrogé. Selon lui, le Mercato ne coche pas toutes les cases... «Je n’ai pas besoin d’aller plus loin dans la saison pour penser que l’effectif parisien n’est pas si équilibré, a-t-il glissé. Mais c’est celui que les dirigeants ont voulu et il semble les satisfaire. À eux de faire avec. Ne pas avoir tous les ingrédients dont on rêve dans le frigo, n’empêche pas de réussir de très bons petits plats».

Podcast Men's Up Life