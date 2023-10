PSG - Mercato : un autre club que le Real Madrid a lancé l'opération Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé se retrouvera libre de comme l'air l'été prochain s'il ne prolonge pas avec le club de la capitale. Si l'intérêt du Real Madrid à l'égard de l'attaquant français ne fait plus l'ombre d'un doute, un autre cador européen serait très intéressé par l'ancien Monégasque, d'après le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités. Il s'agirait de Liverpool. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE KYLIAN MBAPPÉ Liverpool veut entamer les discussions avec Mbappé en janvier Les Reds seraient convaincus d'avoir leurs chances dans ce dossier. Et pour convaincre Kylian Mbappé, le club de la Mersey, qui ne compterait le recruter que librement, serait prêt à proposer un énorme contrat au champion du monde 2018 et devrait commencer à discuter avec lui et son clan à partir de janvier prochain, comme le stipule la règle FIFA. 🚨 Info @PSGInside_Actus . #Liverpool est très intéressé par #Mbappe.



Le club est convaincu d'avoir ses chances malgré, ce qui a pu être dit . Ils veulent convaincre le clan de Kylian et le joueur.



Même s'ils sont conscients qu'il y a de forte chance que ça se joue entre le… pic.twitter.com/wDWx5lYfT9 — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) October 5, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Il n'y aurait pas que le Real Madrid qui aurait lancé l'opération Mbappé. Et pour cause, Liverpool serait également très intéressé pour recruter librement l'attaquant du PSG et serait convaincu d'avoir ses chances dans ce dossier.

Fabien Chorlet

Rédacteur