PSG - Mercato : un autre Niçois que Todibo dans le viseur parisien, le LOSC également sur le coup

L'info est signée Ekrem Konur. Le journaliste turc révèle une nouvelle piste explorée par le PSG. elle mène à l'OGC Nice. Si certains médias ont pu indiquer que Paris avait un oeil sur Jean-Clair Todibo, il ne s'agit pas de lui, mais de Melvin Bard.

Le latéral gauche de 22 ans serait donc suivi, et Paris ne serait pas seul à surveiller l'ancien lyonnais. Le LOSC aurait aussi couché son nom. A suivre...

🚨#EXCL• Lille and PSG are monitoring the situation of Melvin Bard, the 22-year-old left-back of OGC Nice.

