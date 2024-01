PSG - Mercato : un candidat crédible avance ses pions pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Cela risque de durer des semaines. Voir même des mois. Kylian Mbappé, libre de tout contrat au mois de juin prochain, va devoir faire un choix pour son avenir. Le PSG, pour une prolongation, le Real Madrid ? Rien n'indique que l'attaquant ait déjà fait son choix à cette heure. Klopp fait le forcing En attendant, et comme l'explique Le Parisien, ce jour, un autre club avance ses pions : Liverpool. Considéré par le média comme le plus crédible à l'heure actuelle. Un homme est à l'origine de cette avancée : le technicien allemand des Reds, Jurgen Klopp. Qui montre son intérêt au joueur depuis des mois et qui ferait encore et toujours le forcing pour le faire venir. Et comme en Premier League, l'argent n'est pas un problème, la menace pourrait se faire sérieuse. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer A compter de ce jour, le 1er janvier 2024, Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, est libre de discuter avec le club de son choix quant à son avenir. Et si l'on parle beaucoup d'un possible transfert au Real Madrid; Liverpool demeure un candidat très crédible.

Benjamin Danet

Rédacteur