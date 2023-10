PSG - Mercato : un club a voulu détourner Kolo Muani de Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Longtemps bloqué par Francfort, Randal Kolo Muani a rejoint le PSG dans les dernières minutes du Mercato, le 1er septembre dernier. Un transfert sous forme de feuilleton, qui a bien failli capoter.

Chelsea avait dégainé une offre

Et le site pro parisien PSG Actualités revient sur un épisode resté secret jusqu'ici, à savoir que Chelsea a tenté le coup, le jour J. "Chelsea à essayé de chiper au PSG KoloMuani au dernier jour du mercato. Le club londonien a même proposé la somme que voulait le club allemand. Toutefois le joueur était catégorique et voulait rejoindre, que le Paris-Saint-Germain. Pour le joueur c'était une obsession depuis mi-juillet. Il ne voulait rejoindre aucun autre club." Les surenchère des Blues n'a donc pas eu raison de la volonté de Kolo Muani. Suffisamment rare pour être souligné, non ?

