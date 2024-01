PSG - Mercato : un concurrent de taille en moins dans le dossier Kalvin Philipps

Kalvin Philipps ne s’envolera pas pour Turin. L’information arrive de Fabrizio Romano. Longtemps pisté par plusieurs clubs européens, en raison d’un manque de temps de jeu à Manchester City, Kalvin Philipps va très probablement faire ses valises cet hiver. Mais la Juventus n'a pas l'intention de conclure un accord avec Kalvin Phillips après des discussions avec les Citizens sur la couverture des frais de prêt et des salaires. Le PSG se réjouit de cette information, mais un autre concurrent s’ajoute à la liste.

Les Magpies sont intéressés par l’Anglais, et d’autres clubs anglais se seraient ajoutés à la liste à l’annonce du refus de la Juventus de recruter le milieu de terrain. A suivre, donc...

⚪️⚫️ Juventus have no intention to proceed for Kalvin Phillips deal at current conditions after talks with Man City on loan fee/salary coverage.



Newcastle remain interested in Kalvin Phillips, race open to more clubs. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Juventus priority is now Tiago Djaló as new centre back. pic.twitter.com/Nyaov6S0aD